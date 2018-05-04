В Совфеде ответили на жалобы НАТО о «российской пропаганде»

В НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды», соответствующее заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса, генерал Петр Павел. Также он обвинил Россию в попытках изменить мировой порядок в соответствии с собственной «национальной моделью общества».

При этом военный отметил, что Россия не проявляет «агрессии» в привычном понимании этого термина, а использует вместо этого «гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что все события последних двух-трех лет, которые сотрясали планету, так или иначе связаны с политикой, которую проводит коллективный Запад.

«Их политика преследует лишь одну цель — сдержать Россию во всех областях, прежде всего, в экономической сфере. Санкционная политика, инициатором которой выступили американцы, а Европа поддержала, свидетельствует лишь об одном — они выступают за недобросовестную конкуренцию. Потому что поднимающаяся российская экономика на фоне обеспечения нашей полной военной безопасности начинает их пугать. Они понимают, что будут реально проигрывать. И «дело Скрипалей», и имитация «химатаки» в Сирии, и прочие скандалы, которые имели место, необходимы для того, чтобы сдержать Россию. Это — звенья одной цепи», — говорит парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия очень спокойно реагирует на подобные обвинения, и никакой «пропаганды» в России нет.

«Мы не действуем против кого-то, мы работаем исключительно на защиту своих национальных интересов и интересов наших союзников. Начавшаяся евразийская интеграция тоже пугает Запад. Все эти обвинения нужно переживать спокойно, хотя и не нужно давать спуску никому и ни в чем, в том числе в вопросе пересмотра итогов второй мировой войны. Нужно продолжать добиваться своих целей, а правда, как говорится, дорогу себе найдет», — заключил Владимир Джабаров.

Собеседник агентства также обратил внимание на тот факт, что все обвинения в адрес России и ее союзников так или иначе пошли крахом и стали смехотворными, включая как «дело Скрипалей», так и имитацию «химатаки» в сирийской Думе.