Меню
Политика
В Совфеде ответили на жалобы НАТО о «российской пропаганде»
Общество
Путин наградил Безрукова, Газманова и Цискаридзе орденом Дружбы
Следующая новость
Загрузка...

    В Совфеде ответили на жалобы НАТО о «российской пропаганде»

    2392

    В Совфеде отвергли жалобы НАТО на эффективность «российской пропаганды»

    В НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды», соответствующее заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса, генерал Петр Павел. Также он обвинил Россию в попытках изменить мировой порядок в соответствии с собственной «национальной моделью общества».

    При этом военный отметил, что Россия не проявляет «агрессии» в привычном понимании этого термина, а использует вместо этого «гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ».

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что все события последних двух-трех лет, которые сотрясали планету, так или иначе связаны с политикой, которую проводит коллективный Запад.

    «Их политика преследует лишь одну цель — сдержать Россию во всех областях, прежде всего, в экономической сфере. Санкционная политика, инициатором которой выступили американцы, а Европа поддержала, свидетельствует лишь об одном — они выступают за недобросовестную конкуренцию. Потому что поднимающаяся российская экономика на фоне обеспечения нашей полной военной безопасности начинает их пугать. Они понимают, что будут реально проигрывать. И «дело Скрипалей», и имитация «химатаки» в Сирии, и прочие скандалы, которые имели место, необходимы для того, чтобы сдержать Россию. Это — звенья одной цепи», — говорит парламентарий.

    В Совфеде отвергли жалобы НАТО на эффективность «российской пропаганды»

    Он подчеркнул, что Россия очень спокойно реагирует на подобные обвинения, и никакой «пропаганды» в России нет.

    «Мы не действуем против кого-то, мы работаем исключительно на защиту своих национальных интересов и интересов наших союзников. Начавшаяся евразийская интеграция тоже пугает Запад. Все эти обвинения нужно переживать спокойно, хотя и не нужно давать спуску никому и ни в чем, в том числе в вопросе пересмотра итогов второй мировой войны. Нужно продолжать добиваться своих целей, а правда, как говорится, дорогу себе найдет», — заключил Владимир Джабаров.

    Собеседник агентства также обратил внимание на тот факт, что все обвинения в адрес России и ее союзников так или иначе пошли крахом и стали смехотворными, включая как «дело Скрипалей», так и имитацию «химатаки» в сирийской Думе.

    «Сегодня, например, стало известно о том, что США прекращают финансирование «Белых касок», организации, которая была причастна к провокационной имитации «химической атаки» в Сирии. Обвинения НАТО не имеют под собой никаких оснований, это и есть та самая пропаганда Запада, который пытается обвинить нас в том, что он сам натворил», — резюмировал сенатор.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.