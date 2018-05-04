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Российские банки блокируют клиентов в неофициальных черных списках — СМИ
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    Российские банки блокируют клиентов в неофициальных черных списках — СМИ

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    Российиские банки блокируют клиентов в неофициальных черных списках — СМИ

    Москва, 4 мая. Российские банки не хотят заниматься реабилитацией клиентов-отказников из черных списков и все чаще отказывают им в проведениях некоторых операций, при этом не передавая данные в Росфинмониторинг.

    Таким образом, как заявили источники газеты «Коммерсантъ», банкиры создают собственные неофициальные черные списки. По их словам, двухуровневой реабилитацией для них заниматься оказалось слишком хлопотно, поэтому они предпочли выработать собственную систему так называемых «недоотказов», когда подозрительный клиент не включается банком в черный список Росфинмониторинга, однако и операции проводить не может.

    Таким образом, реабилитации такого клиента не происходит, этот механизм попросту не работает.

    При этом самому клиенту никто не сообщает его статус. В результате истинное положение дел можно выяснить только попытавшись провести операцию, либо открыть счет в других банках.

    Однако в случае, если клиент в списке, то отказы будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый, отметили собеседники газеты.  

    Автор: Ярослава Замысловатова
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