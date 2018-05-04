Россиян с георгиевскими лентами на багаже не пропустили на Украину

Киев, 4 мая. Россияне не смогли попасть на территорию Украины, так как отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов по требованию местных пограничников. Об этом рассказал помощник Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, на багаже туристов из России были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на территории Украины. Пограничники потребовали снять символику, однако получили отказ. Российским гражданам было отказано во въезде на Украину, обратным рейсом они вернулись в Минск.

Слободян добавил, что россияне прилетели на Украину из Минска.