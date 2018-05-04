Ученые рассказали, кого люди наделяют статусом эксперта

Москва, 4 мая. Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как люди определяют, кто является экспертом, а кто – нет. Результаты исследования были опубликованы в Psychological Science.

Как выяснилось, люди видят в человеке эксперта, если он «излучает доверие», то есть уверенность в себе с успехом презентует человека. Однако есть определенные нюансы касательно данного вопроса.

Как оказалось, когда человек идет к врачу, финансовому советнику, механику, он хочет, чтобы специалист был компетентен в своей области и знал все процессы. Так, человек отдает предпочтение уверенным специалистам. Об этом сообщает «Planet Today».

В исследовании принимали участие спортивные болельщики, которых попросили сделать свой прогноз на игру. Но первоначально они выслушали мнение экспертов. Эксперт, использовавший выражение «я не уверен, но», показывал свою неуверенность в прогнозе. Отмечается, что прогноз также зависел от того, был ли уверен эксперт или нет.

Как оказалось, людям меньше всего нравятся эксперты, которые делали прогноз со словами «я не уверен, но…», то есть перестраховывались. А вот предсказания, где была неопределенность в виде процента или узкого диапазона, воспринималась лучше. Кроме этого вызывал меньше доверие эксперт, которые использовал в своем прогнозе туманные слова, такие как «вероятно», и приводил данные с довольно большим диапазоном.

На вопрос, с каким экспертом человек хотел бы общаться дальше, люди отвечали, что выбрали бы тех экспертов, у которых высокая степень уверенности и которые давали неопределенные прогнозы. Таким образом, можно сделать вывод, что есть два типа экспертов.