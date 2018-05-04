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Делегация правительства Крыма может посетить Сирию
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    Делегация правительства Крыма может посетить Сирию

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    Делегация правительства Крыма может посетить Сирию

    Симферополь, 4 мая. Делегация правительства Крыма может посетить Сирию. Возможности такого визита в ответ на посещение полуострова сирийскими представителями власти и бизнеса не исключила министр экономического развития республики Наталья Чабан.

    «Наверняка, будет ответный визит», — сообщила она ТАСС.

    Чабан добавила, что в настоящее время власти Крыма собирают предложения по направлениям сотрудничества с Сирией со всех министерств и ведомств республики. Министр подчеркнула, что сотрудничество с САР даст толчок для развития промышленности и сельского хозяйства Крыма.

    Делегация правительства Крыма может посетить Сирию

    В частности, по словам Чабан, Сирии необходимо продовольствие, которое в арабскую республику может поставлять АПК полуострова, минеральные удобрения для Сирии может произвести завод «Крымский титан», а соду – «Крымский содовый завод».

    «У них огромное количество кораблей, которые необходимо ремонтировать, это позволит дополнительно загрузить наши судостроительные предприятия», — добавила она.

    Напомним, сирийская делегация, возглавляемая министром экономики и внешней торговли САР Самером аль-Халилем, посетила Крым в апреле в рамках Ялтинского международного экономического форума. Всего в составе делегации было около 80 человек.

    Автор: Василий Котов
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