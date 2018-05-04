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Выручка «ВКонтакте» в I квартале выросла на 60,3%‍
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    Выручка «ВКонтакте» в I квартале выросла на 60,3%‍

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    Выручка «ВКонтакте» в I квартале выросла на 60,3%

    Москва, 4 мая. Выручка «ВКонтакте» в I квартале текущего года выросла на 60,3%, составив 4,236 млрд рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Mail.ru Group, которой принадлежит 100% социальной сети.

    В отчете Mail.ru Group отметили не только увеличение выручки, но также продолжающий рост вовлеченности пользователей и численности российских пользователей соцсети. Представители компании сообщили и о дальнейших планах на 2018 год. В частности, речь идет о дальнейшей фокусировке на мобильной рекламе.

    «Мы видим у «В контакте» значительный потенциал, который обеспечивается вовлеченностью аудитории, а также новыми возможностями для общения и развлечений», — подчеркнули в Mail.ru Group.

    В документе также указан и прогноз по выручке «Вконтакте» по итогам этого года: ожидается, что он превысит показатель минувшего года на 23–28% и составит от 68,6 до 71,4 млрд. рублей.

    Автор: Алексей Громов
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