Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое

Москва, 4 мая. Специалисты Роскачества рассказали, по каким критериям можно выбрать качественное мороженое. Согласно памятке ведомства, идеальное мороженое пахнет ванилью, обладает чиcтым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией.

К тому же оно должно состоять из однородной структуры без комочков жира и кусочков льда. Как пишет РБК, вес продукта производитель должен указывать на упаковке в граммах, а не в миллилитрах. При этом обязательно, чтобы мороженое с добавлением растительных жиров имело надпись «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». На упаковке также обязательно указание жирности мороженого. Оно помечается в процентах. Для пломбира допускается жирность 12–20%, для сливочного мороженого – 8–11,5%, а молочного мороженого – не более 7,5%. Эксперты советуют внимательно оценивать внешний вид продукта. Качественное мороженое не должно быть деформировано и покрыто кристаллами льда.