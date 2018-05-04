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Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое
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    Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое

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    Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое

    Москва, 4 мая. Специалисты Роскачества рассказали, по каким критериям можно выбрать качественное мороженое. Согласно памятке ведомства, идеальное мороженое пахнет ванилью, обладает чиcтым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией.

    К тому же оно должно состоять из однородной структуры без комочков жира и кусочков льда. Как пишет РБК, вес продукта производитель должен указывать на упаковке в граммах, а не в миллилитрах. При этом обязательно, чтобы мороженое с добавлением растительных жиров имело надпись «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». На упаковке также обязательно указание жирности мороженого. Оно помечается в процентах. Для пломбира допускается жирность 12–20%, для сливочного мороженого – 8–11,5%, а молочного мороженого – не более 7,5%. Эксперты советуют внимательно оценивать внешний вид продукта. Качественное мороженое не должно быть деформировано и покрыто кристаллами льда.

    Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое

    Автор: Анна Иванова
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