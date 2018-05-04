Суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам

Москва, 4 мая. Россиянку, которая была задержана с тремя килограммами кокаина в аэропорту Вьетнама, приговорили к пожизненному заключению.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует РИА Новости адвоката женщины Сункара Нурмагамбетова.

Напомним, что девушку задержали в 2014 году. Она ехала из Таиланда через Вьетнам к своему жениху в Африку. На границе вьетнамские таможенники нашли в ее чемодане почти три килограмма кокаина.

Как сообщает «Комсомольская правда», родные девушки считают, что наркотики в чемодан ей подбросил ее друг, за которого она собиралась выйти замуж.