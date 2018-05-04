Меню
Происшествия
Суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам
Украина
Россиян с георгиевскими лентами на багаже не пропустили на Украину
Следующая новость
Загрузка...

    Суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам

    237

    Суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам

    Москва, 4 мая. Россиянку, которая была задержана с тремя килограммами кокаина в аэропорту Вьетнама, приговорили к пожизненному заключению.

    «Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — цитирует РИА Новости адвоката женщины Сункара Нурмагамбетова.

    Напомним, что девушку задержали в 2014 году. Она ехала из Таиланда через Вьетнам к своему жениху в Африку. На границе вьетнамские таможенники нашли в ее чемодане почти три килограмма кокаина.

    Как сообщает «Комсомольская правда», родные девушки считают, что наркотики в чемодан ей подбросил ее друг, за которого она собиралась выйти замуж.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.