Стало известно, какие произведения исполнят военные музыканты на Параде 9 мая

Москва, 4 мая. Начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ полковник Тимофей Маякин рассказал, сколько музыкальных произведений исполнят военные музыканты на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«До 40 произведений будет на параде исполнено», — сообщил он, подчеркнув, что проведение парада строго регламентировано общевоинским уставом, поэтому в обязательном порядке будет исполнен государственный гимн Российской Федерации, «Славься» Михаила Глинки. Помимо этого музыканты сыграют встречные, а также строевые марши для прохождения пеших колонн. Зрители услышат и марши для прохождения техники, и для пролета авиации.

Отдельно отметил Маякин и то, что коллективы Военно-оркестровой службы ВС РФ все произведения наизусть. «Работа кропотливая, тяжелая, но мы справляемся», — добавил он в интервью РИА Новости.