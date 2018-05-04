«Доза в 50-100 граммов убила бы весь Солсбери»: эксперт ответил на заявление ОЗХО по «делу Скрипалей»

Москва, 4 мая. Доза в 50-100 граммов отравляющего боевого вещества А234, которой, как заявляет ОЗХО, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, убила бы весь Солсбери, считает один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

Об этом он заявил, комментируя материал New York Times, в котором приводились слова главы ОЗХО Ахмета Узюмджю о том, что, предположительно, такая доза была применена при инциденте в Солсбери.

«Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег», — сказал Ринк РИА Новости.

Он подчеркнул, что названная доза – это «дикое количество, боевые объемы». Эксперт не взялся назвать количество людей, которые бы погибли в случае использования 50-100 граммов А234, отметив, что их было бы очень много.

По мнению Ринка, заявление главы ОЗХО в очередной раз ставит под сомнение использование в так называемом «деле Скрипалей» именно вещества А234.

Напомним, Великобритания приравнивает вещество А234 к химическому оружию «Новичок».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии у одного из торговых центров. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Лондон голословно обвинил в причастности к инциденту Москву, а затем развязал дипломатическую войну, выслав из страны 23 российских дипломата. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что обвинения Лондона являются провокацией, а британская сторона отказывается от сотрудничества с РФ по так называемому «делу Скрипалей».