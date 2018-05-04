«Крепость Крым»: эксперт объяснил, зачем полуостров усиливают «Триумфами»

Соединения противовоздушной обороны Крыма получат на вооружение зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом рассказал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Он также подчеркнул, что в настоящее время части ВКС и ПВО Крыма полностью обеспечены самым современным вооружением и военной техникой. Так, на военных аэродромах базируются истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». На постоянном боевом дежурстве стоят ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, Российская Федерация не просто так начала в 2014 году заниматься усилением полуострова. Даже сейчас необходимо проводить модернизацию военной техники и вооружения, ведь из-за сложной военно-политической обстановки все внимание мира приковано к территории полуострова.

«Изначально в Крыму создавалась мощная межвидовая группировка, в которой, конечно же, представлена военно-морская составляющая (поскольку там база ВМФ — прим. ред.), смешанная авиационная дивизия ВКС. Все это естественно усилилось средствами противоракетной, противовоздушной обороны и мощной сухопутной составляющей. Вообще, иногда территорию полуострова называют «Крепость Крым» — это действительно так. Усиление территории происходило на фоне создавшейся конфронтации с коллективным Западом. Даже сейчас невооруженным глазом видно: солдаты НАТО ведут себя в Черном море довольно нагло», — пояснил военный аналитик.

Именно учитывая сложную военно-политическую обстановку в мире, крымский полуостров и получает обновление военной техники. Стоит также отметить, что помимо коллективных сил Североатлантического альянса, российской стороне можно ожидать и удара от своего непосредственного соседа — Украины.

«В целом военно-политическая ситуация в этом регионе включает и действия НАТО, и естественно действия украинской стороны. А что касается С-400 и «Панцирей», то «Триумфы» в принципе идут на смену ракетным комплексам предыдущего поколения, а уже само боевое применение комплексов показало, что в связке с «Панцирем» — это наилучшее сочетание. С-400 работает по дальним высотам, «Панцирь-С», который заодно прикрывает С-400, — по малым. Все это они прекрасно продемонстрировали в Сирии, когда сбивали беспилотники террористов, которые намеревались атаковать авиабазу «Хмеймим». Так что такое взаимодействие совершенно оправдано», — заключил эксперт.

Напомним, в 2017 году на новые и модернизированные образцы перевооружили более 20 соединений и воинских частей. В настоящее время доля новейших средств ведения боевых действий в ЮВО превышает 63%. В 2018-м данный показатель дойдет до 70%.