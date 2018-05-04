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Трамп понимает, что перебрал с ложью и провокациями: эксперт оценил сокращение армии США в Южной Корее
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    Трамп понимает, что перебрал с ложью и провокациями: эксперт оценил сокращение армии США в Южной Корее

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    Трамп понимает, что перебрал с ложью и провокациями — эксперт о сокращении армии США в Южной Корее

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил сократить воинский контингент в Южной Корее, сообщают американские средства массовой информации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Поводом для сокращения войск послужили как предстоящая встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, так и стремление снизить расходы. Кроме того, президент Соединенных Штатов сомневается в эффективности содержания воинского контингента, поскольку его наличие не остановило КНДР от проведения ядерного испытания. На настоящий момент в Южной Корее находится 23,5 тысячи американских военных, Сеул оплачивает лишь половину от стоимости их пребывания — более $800 млн.

    Трамп понимает, что перебрал с ложью и провокациями — эксперт о сокращении армии США в Южной Корее

    Также стоит отметить, что к 2022 году Южная Корея собирается сократить численность своей армии на 110 тысяч человек. О планах южнокорейских властей сообщает местная пресса.

    В русле предвыборных обещаний

    Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Дональд Трамп пытается хоть мелкими шажками, но следовать в русле своих предвыборных обещаний. Сокращение расходов на содержание американского контингента по всему миру — одно из них.

    «В конце концов, Трамп видит, что теряет популярность именно среди тех, кто за него голосовал. И если он хочет сохранить шансы на борьбу за второй срок, ему нужно быть более принципиальным, лавируя между непримиримыми оппонентами в лице медиа и демократов и устремлениями консервативного антиглобалистского электората. В помощь Трампу многочисленные провалы ЦРУ и военных стратегов: от ошибок в ситуации с Северной Кореей до авантюр «белых касок» в Сирии», — пояснил Игорь Рябов.

    Трамп понимает, что перебрал с ложью и провокациями — эксперт о сокращении армии США в Южной Корее

    Эксперт заметил, что, несмотря на бравый вид в интерпретации «химических происшествий» в Сирии и Солсбери, западная элита прекрасно понимает, что перебрала с ложью и провокациями. По крайней мере, это понимает Трамп, который в один момент лишил финансирования «Белые каски» и объявил о сокращении контингента в Южной Корее — в качестве согласия на разворот ситуации на полуострове в сторону мирных переговоров и потепления между двумя Кореями.

    «При этом Трамп показывает, что он не из упрямых сторонников прямой силы, а способен менять приоритеты. В конце концов, все союзники США в регионе — и Корея, и Япония — не жаждут крови северокорейского режима и крайне заинтересованы в разрядке. У военно-политического лобби в США, которое традиционно причисляют к ястребам, в такой ситуации мало аргументов. И это шанс для Трампа, который он использует», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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