РЖД будет указывать на билетах только местное время

Москва, 4 мая. Формат железнодорожных билетов в России изменится. С 1 августа 2018 года холдинг «Российские железные дороги» будет указывать в проездном документе только местное время.

«Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира», — пояснили в пресс-службе РЖД.

Как пишет «Вечерняя Москва», в компании считают, что изменение порядка отображения времени прибытия и отправления позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Нововведение распространится как на поезда дальнего следования, так и на пригородные.

Бланки новых билетов поступят в продажу 4 мая, уточняет URA.RU. Информация о местном времени прибытия и отправления также будет отображена на информационных табло в поездах, на указателях на платформах и на вокзальных электронных часах.