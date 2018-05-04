Компания Renault опубликовала фото нового кроссовера для России

Москва, 4 мая. Французская компания Renault показала первые фото нового кроссовера для России.

Компания представит свой новый кроссовер С-класса в рамках московского автосалона в этому году. Как стало известно, новый автомобиль будет продаваться в России под брендом Dacia.

Стоит отметить, что судя по фотографиям нового автомобиля, которые были опубликованы на официальном сайте компании, он будет похож на Duster, но с определенными изменениям. Какие изменения будут в новом автомобиле — держатся в секрете.

Что касается технических характеристик нового кроссовера, то они также остаются неизвестными. Показ автомобиля должен состояться уже летом.