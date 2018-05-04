Меню
Общество
Компания Renault опубликовала фото нового кроссовера для России
Украина
Россиян с георгиевскими лентами на багаже не пропустили на Украину
Следующая новость
Загрузка...

    Компания Renault опубликовала фото нового кроссовера для России

    404

    Компания Renault опубликовала фото нового кроссовера для России

    Москва, 4 мая. Французская компания Renault показала первые фото нового кроссовера для России.

    Компания представит свой новый кроссовер С-класса в рамках московского автосалона в этому году.  Как стало известно, новый автомобиль будет продаваться в России под брендом Dacia.

    Стоит отметить, что судя по фотографиям нового автомобиля, которые были опубликованы на официальном сайте компании, он будет похож на Duster, но с определенными изменениям. Какие изменения будут в новом автомобиле — держатся в секрете.

    Что касается технических характеристик нового кроссовера, то они также остаются неизвестными. Показ автомобиля должен состояться уже летом.

     

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.