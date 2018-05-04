Анкара, 4 мая. Турецкое торговое судно попыталось протаранить корабль ВМС Греции в Эгейском море. Инцидент произошел сегодня около четырех часов утра близ острова Лесбос.

По данным портала militaire.gr, греческая канонерка «Арматолос» патрулировала акваторию к востоку от Митилини. Внезапно слева к ней приблизилось турецкое торговое судно и одним маневром попыталось ударить в среднюю часть корабля. При этом после этого оно тут же быстро отправилось в территориальные воды Турции, уточняет РИА Новости.

В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал, канонерка так же не получила серьезных повреждений, однако как отмечает militaire.gr, данный эпизод сочли серьезным и подозрительным.