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Турецкое торговое судно попыталось протаранить корабль ВМС Греции в Эгейском море
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    Турецкое торговое судно попыталось протаранить корабль ВМС Греции в Эгейском море

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    Турецкое торговое судно попыталось протаранить корабль ВМС Греции в Эгейском море

    Анкара, 4 мая. Турецкое торговое судно попыталось протаранить корабль ВМС Греции в Эгейском море. Инцидент произошел сегодня около четырех часов утра близ острова Лесбос. 

    По данным портала militaire.gr, греческая канонерка «Арматолос» патрулировала акваторию к востоку от Митилини. Внезапно слева к ней приблизилось турецкое торговое судно и одним маневром попыталось ударить в среднюю часть корабля. При этом после этого оно тут же быстро отправилось в территориальные воды Турции, уточняет РИА Новости.

    В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал, канонерка так же не получила серьезных повреждений, однако как отмечает militaire.gr, данный эпизод сочли серьезным и подозрительным.

    Автор: Алексей Громов
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