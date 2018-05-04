«Яндекс» внедрил в «Навигатор» голосового помощника, с которым можно общаться

Москва, 4 мая. «Яндекс» запустил голосового помощника — «Алиса» — в приложении «Навигатор». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что голосовой помощник призван помочь водителям решать задачи, не отвлекаясь от дороги. Как добавили в компании, «Алиса» может помочь автолюбителю найти нужную дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку. Помощник также отвечает на вопросы в пути и так далее.

Ранее «Навигатор» в «Яндексе» понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. Как подчеркнули в компании», с «Алисой» можно будет беседовать как с обычным человеком.