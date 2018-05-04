Аббас переизбран на пост председателя исполкома Организации освобождения Палестины

Москва, 4 мая. Президент Палестины Махмуд Аббас был переизбран на пост председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП). Об этом стало известно в пятницу, 4 мая.

Как стало известно, соответствующее решение было принято на заседании Национального совета Палестины в Рамалле. Решение было единогласным. Об этом сообщило агентство WAFA.

Исполнительный комитет ООП считается высшим исполнительным органом политической власти. В него входят 18 членов. На заседании Палестинского национального совета их выбирают 765 представителей палестинского народа не только на палестинских территориях, но и на оккупированных. Отметим, что выбираться в исполком не могут представители ХАМАС и движения «Исламский джихад».