Эксперт прокомментировал прекращение финансирования Вашингтоном «Белых касок» в Сирии

Государственный департамент Соединенных Штатов заморозил финансирование действующей на территории Сирийской Арабской Республики (САР) организации так называемых «Белых касок». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации СМИ, доля США в финансировании «Белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в ведении информационной войны против официального Дамаска. Сообщается, что поддержка «Белых касок» прекратилась в «последние недели» и в настоящий момент находится «под пересмотром».

CBS, ссылаясь на дипломатические документы, сообщает, что ближневосточное бюро Государственного департамента должно было до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение финансирования «Белых касок», и в итоге Госдепу пришлось «остановить процесс».

Организация «Белые каски» заявляют, что их цель — защита мирного сирийского населения при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. Однако в Интернете в последние годы все чаще появляются постановочные видеоролики, в которых «Белые каски» спасают из-под завалов детей. В Сети немало роликов, где они наносят грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, журналисты из Сирии показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием в рядах вооруженных группировок джихадистов.

Участник вооруженного конфликта

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что созданная якобы для помощи гражданскому населению Сирии, на деле организация «Белые каски» давно стала настоящим участником вооруженного конфликта. Единственное отличие от формирований боевиков — это то, что фронт ее борьбы находится не под Идлибом, Ярмуком или Восточной Гутой, а является глобальным, информационным. Получающая финансирование от Запада организация не брезговала для своих постановок использовать детей, отличаясь самым жестоким отношением к ним, и привлекать в свои ряды самых настоящих террористов. При этом их деятельность полностью устраивает Вашингтон, использовавший подложный материал «Белых касок» для оправдания своей агрессии.

«Разговоры о прекращении финансирования одиозной организации могут носить двоякий характер. С одной стороны, нельзя не признать успех работы российских СМИ, разоблачивших провокацию «Белых касок» в Думе. Разумеется, для западного обывателя картина мира, формируемая глобальными медиа, от этого сильно не изменилась. Но мир странами Запада не ограничивается, и огромное количество людей на планете имело возможность убедиться в лживости и работе в полном соответствии интересам Вашингтона этой на словах независимой организации», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, заявления о прекращении ее финансирования могут быть в какой-то мере вынужденной попыткой американцев смягчить последствия провокации, организованной «Белыми касками», и по возможности отстраниться от нее хотя бы на словах. Но ничто пока не говорит о том, что деятельность этих настоящих информационных террористов прекратится, а США перестанут их использовать в своих целях. Наоборот, после подобных заявлений можно даже ожидать активизации провокаций «Белых касок» и последующих действий Вашингтона.