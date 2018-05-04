Милонов назвал Великобританию оккупантом в ответ на агрессию в адрес России

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила во лжи правительство Великобритании во главе с его премьером Терезой Мэй. Захарова назвала три эпизода, когда власти европейского государства повели себя некорректно.

Во-первых, «враньем» является обвинение в адрес России в том, что именно она является производителем «Новичка», боевого вещества, которым по предварительной версии были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Это заявление официально опровергли британские химики, которые указали, что страну-производитель «Новичка» установить невозможно.

Во-вторых, Великобритания, обвиняя РФ в нарушении норм международного права, сама неоднократно нарушала законодательство, действующее на территории большинства стран мира, защищая свои «национальные интересы».

И, наконец, Захарова отвергла обвинения, что якобы «Новичок производился исключительно в России.

«Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отравляющего вещества его страной: «Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок», — написала она на своей странице в Facebook.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все обвинения Великобритании в адрес РФ стоит расценивать не как обвинения, а скорее как некий аутотренинг западных элит.

«Все обвинения в наш адрес, а также антироссийские санкции, которые вводит Великобритания, — это ни что иное, как попытка оказать жесточайшее давление на Российскую Федерацию, безотносительно тех или иных наших действий. «Дело Скрипалей» и прочие обвинения выстроены на очень сильно притянутых за уши аргументах. Причем эти заявления звучат со стороны государства, которое обвиняет Россию во всевозможных грехах, якобы мы чуть ли не осуществляем акты агрессии в Донбассе. А ведь Великобритания — это страна, которая фактически является оккупантом. Мы можем вспомнить и Фолклендские и Мальвинские острова, также хотелось бы напомнить, что Великобритания до сих пор оккупирует часть острова Кипр. Один процент острова захвачен просто для того, чтобы им и их союзникам было легче наносить удары по законно избранным президентам Ближнего Востока», — заявил парламентарий.

Великобритания, продолжает народный избранник, является одним из последних оплотов оккупационной и колониальной политики. Поэтому эта страна точно не имеет права приписывать России некие имперские замашки.

«К сожалению, агрессивный имперский стиль характерен именно для Великобритании», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, отравление Скрипалей послужило поводом для целого ряда бездоказательных обвинений со стороны властей Великобритании в адрес России.