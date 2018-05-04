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Законопроект о штрафах за оборот запрещенных товаров внесли в Госдуму
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    Законопроект о штрафах за оборот запрещенных товаров внесли в Госдуму

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    Законопроект о штрафах за оборот запрещенных товаров внесли в Госдуму

    Москва, 4 мая. Россиян могут начать штрафовать за оборот запрещенных товаров. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

    Документ устанавливает ответственность за нарушение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров. Из общего правила есть исключения, в случае приобретения таких товаров для личных нужд, административная ответственность не устанавливается.

    Как уточняет «ФедералПресс», нарушение этого запрета предполагает наложение штрафа. Его размер составляет от трех до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 70 до 100 тыс. рублей.

    Кроме того, законопроект допускает конфискацию запрещенных к обороту товаров. Рассмотрением подобных административных дел будут заниматься уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также суды, в случае, если дела будут переданы на их рассмотрение.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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