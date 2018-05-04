Москва, 4 мая. Российские ученые первыми в мире смогли восстановить сердце лягушки после заморозки, сообщил в пятницу руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ), профессор Анатолий Ковтун.

Как уточнил Ковтун, опыт проводился в ходе разработки технологии по неограниченному сохранению тканей и органов человека в жизнеспособном состоянии.

«Предмет нашей особой гордости – это то, что впервые в мире удалось восстановить после хранения в течение 45 суток сердце лягушки, замороженное при температуре минус 196 градусов Цельсия», — подчеркнул профессор в беседе с РИА Новости.

Ковтун также рассказал, что российским исследователям удалось восстановить функциональную активность изолированного сердца крысы после 24 часов гипотермического хранения при температуре плюс 4. Ученый напомнил, что при существующих сегодня технологиях срок хранения сердца составляет не более шести часов.

Успех работы исследователей ФПИ, как считает Ковтун, может произвести научную революцию в восстановительной медицине. Он отметил, что сегодня длительная криоконсервация тканей и органов для последующей трансплантации является неразрешенной проблемой. Если ее разрешить, то медики смогут создать банк замороженных органов, что приведет к спасению тысяч человеческих жизней.

Напомним, ранее URA.RU сообщало, что ученым удалось найти в ДНК человека участок, отвечающий за развитие онкологических заболеваний.