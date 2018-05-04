Каждый пятый выпускник вуза в РФ поступит на госслужбу – СМИ

Москва, 4 мая. Российские министерства и ведомства будут активнее принимать на работу выпускников вузов. Согласно докладу Минтруда РФ, каждый пятый принятый на госслужбу сотрудник должен быть выпускником.

Такая мера, считают в ведомстве, позволит обеспечить госаппарат новыми идеями, а также оптимизирует затраты бюджета. Как следует из доклада Минтруда РФ, в 2018 году не менее 20% чиновников-новичков должны быть выпускниками, пишет газета «Известия».

Чтобы привлечь молодые кадры на госслужбы, в ведомстве разрабатывают специальные рекомендации. В частности, министерствам предложат плотно сотрудничать с российскими вузами, проводить дни открытых дверей, формировать молодежный кадровый резерв с помощью стажировок.

По мнению директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, 20% — это оптимальное количество молодежи в любой крупной организации, которое позволяет сохранять возрастной баланс в трудовом коллективе.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выпускников вузов, обучавшихся на бюджете, обязать проработать в государственных компаниях не менее четырех лет.