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Каждый пятый выпускник вуза в РФ поступит на госслужбу – СМИ
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    Каждый пятый выпускник вуза в РФ поступит на госслужбу – СМИ

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    Каждый пятый выпускник вуза в РФ поступит на госслужбу – СМИ

    Москва, 4 мая. Российские министерства и ведомства будут активнее принимать на работу выпускников вузов. Согласно докладу Минтруда РФ, каждый пятый принятый на госслужбу сотрудник должен быть выпускником.

    Такая мера, считают в ведомстве, позволит обеспечить госаппарат новыми идеями, а также оптимизирует затраты бюджета. Как следует из доклада Минтруда РФ, в 2018 году не менее 20% чиновников-новичков должны быть выпускниками, пишет газета «Известия».

    Чтобы привлечь молодые кадры на госслужбы, в ведомстве разрабатывают специальные рекомендации. В частности, министерствам предложат плотно сотрудничать с российскими вузами, проводить дни открытых дверей, формировать молодежный кадровый резерв с помощью стажировок.

    По мнению директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, 20% — это оптимальное количество молодежи в любой крупной организации, которое позволяет сохранять возрастной баланс в трудовом коллективе.

    Ранее, как сообщало URA.RU, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выпускников вузов, обучавшихся на бюджете, обязать проработать в государственных компаниях не менее четырех лет.

    Автор: Василий Котов
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