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В Сети появилось видео лавы, достигшей селения на Гавайских островах
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    В Сети появилось видео лавы, достигшей селения на Гавайских островах

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    В Сети появилось видео лавы, достигшей селения на Гавайских островах

    Москва, 4 мая. Видео лавы вулкана, которая достигла селения на Гавайских островах попало в Сеть. Власти Гавайских островов объявили эвакуацию жителей из-за извержения вулкана Килауэа. Как рассказали в службе гражданской обороны, будут эвакуированы жители селения Леилани-Эстейтс.

    Лава извергающегося вулкана достигла границ населенного пункта. По данным Hawaii News Now, эвакуация коснулась 10 тысяч человек.

    По данным специалистов, извержение вулкана связано с сейсмической активностью в последние дни. Напомним, вулкан Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на планете.

    Автор: Анна Иванова
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