В Сети появилось видео лавы, достигшей селения на Гавайских островах

Москва, 4 мая. Видео лавы вулкана, которая достигла селения на Гавайских островах попало в Сеть. Власти Гавайских островов объявили эвакуацию жителей из-за извержения вулкана Килауэа. Как рассказали в службе гражданской обороны, будут эвакуированы жители селения Леилани-Эстейтс.

Лава извергающегося вулкана достигла границ населенного пункта. По данным Hawaii News Now, эвакуация коснулась 10 тысяч человек.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, releasing lava into residential neighborhood on the Big Island, prompting evacuation orders. https://t.co/8iUCQK0yCd pic.twitter.com/fce4E74wIV