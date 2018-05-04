Режиссера Полански и актера Косби выгнали из американской киноакадемии

Лос-Анджелес, 04 мая. Кинорежиссера Романа Полански и актера Билла Косби исключили из Академии кинематографических искусств и наук США.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на агентство Reuters. Как сообщается совет управляющих американской киноакадемии принял такое решение на фоне внесенных в кодекс поведения изменений.

Теперь членами Академии кинематографических искусств и наук США не могут быть лица, которые обвиняются или признаны виновными в совершении тех или иных преступлений сексуального характера.

Так, актера Косби суд не так давно признал виновным по трем пунктам дела о сексуальном домогательстве 2004 года. Полански обвинили в изнасилованиях четыре женщины. Последнее обвинение поступило в октябре 2017 года.