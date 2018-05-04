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Китай, Южная Корея и Япония осудили торговое давление США
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    Китай, Южная Корея и Япония осудили торговое давление США

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    Китай, Южная Корея и Япония осудили торговое давление США

    Токио, 4 мая. Министры финансов и главы Центральных банков Китая, Южной Кореи и Японии осудили в пятницу протекционистские тенденции в мировой торговле и выступили в поддержку мирных договоренностей между Северной и Южной Кореей.

    Совместное заявление было опубликовано после встречи политиков в Маниле. Как передает телеканал NHK, стороны подчеркнули важность борьбы с любыми проявлениями протекционизма. Они выступили за открытую и основанную на правилах систему торговли и инвестиций.

    Как рассказали эксперты, это пункт касается осуждения политики торгового давления, которую оказывает администрация президента США Дональда Трампа на Японию, Южную Кореи и Китай. Политики также приветствуют итоги встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

    Китай, Южная Корея и Япония осудили торговое давление США

    Автор: Анна Ивнова
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