Китай, Южная Корея и Япония осудили торговое давление США

Токио, 4 мая. Министры финансов и главы Центральных банков Китая, Южной Кореи и Японии осудили в пятницу протекционистские тенденции в мировой торговле и выступили в поддержку мирных договоренностей между Северной и Южной Кореей.

Совместное заявление было опубликовано после встречи политиков в Маниле. Как передает телеканал NHK, стороны подчеркнули важность борьбы с любыми проявлениями протекционизма. Они выступили за открытую и основанную на правилах систему торговли и инвестиций.

Как рассказали эксперты, это пункт касается осуждения политики торгового давления, которую оказывает администрация президента США Дональда Трампа на Японию, Южную Кореи и Китай. Политики также приветствуют итоги встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.