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Донбасс: в ЛНР во время обстрела с позиций ВСУ погиб ополченец
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    Донбасс: в ЛНР во время обстрела с позиций ВСУ погиб ополченец

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    Донбасс: в ЛНР во время обстрела с позиций ВСУ погиб ополченец

    Луганск (ЛНР), 04 мая. В Луганской народной республике во время обстрела с позиций киевских силовиков погиб военнослужащий.

    «В 23.15 в результате обстрела со стороны ВСУ […] с направления Луганское в направлении Калиновка один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении народной милиции.

    Всего же в течение последних суток киевские силовики нарушили так называемый «режим тишины» в Луганской народной республике восемь раз, обстреливая территорию ЛНР.

    Огонь велся с направлений Луганское, Троицкое, Крымское и Новотошковское. Под обстрелы попали позиции народной милиции в окрестностях Калиновки, Нижнего Лозового, Санжаровки, Донецкого и Голубовского.

    ВСУ вели обстрелы территории Луганской народной республики, используя стрелковое оружие и вооружение БМП, а также минометы 82 и 120 мм.

    Автор: Константин Терехов
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