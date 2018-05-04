Донбасс: в ЛНР во время обстрела с позиций ВСУ погиб ополченец

Луганск (ЛНР), 04 мая. В Луганской народной республике во время обстрела с позиций киевских силовиков погиб военнослужащий.

«В 23.15 в результате обстрела со стороны ВСУ […] с направления Луганское в направлении Калиновка один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении народной милиции.

Всего же в течение последних суток киевские силовики нарушили так называемый «режим тишины» в Луганской народной республике восемь раз, обстреливая территорию ЛНР.

Огонь велся с направлений Луганское, Троицкое, Крымское и Новотошковское. Под обстрелы попали позиции народной милиции в окрестностях Калиновки, Нижнего Лозового, Санжаровки, Донецкого и Голубовского.

ВСУ вели обстрелы территории Луганской народной республики, используя стрелковое оружие и вооружение БМП, а также минометы 82 и 120 мм.