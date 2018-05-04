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Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» в 2018 году
Общество
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    Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» в 2018 году

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    Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» в 2018 году

    Ростов-на-Дону, 4 мая. Соединения противоракетной обороны в Крыму в текущем году будут доукомплектованы подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    Об этом рассказал командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Дворников. Он уточнил, что России удалось укрепить позиции на западном направлении. По словам Дворникова, это стало возможным за счет сформированных соединений и воинских частей 150-й мотострелковой дивизии и 22 армейского корпуса, дислоцированного в Крыму.

    Командующий добавил, что работа в этом направлении в 2018 году будет продолжена. Он подчеркнул, что части будут доукомплектованы штатными подразделениями ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

    Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» в 2018 году

    Автор: Анна Иванова
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