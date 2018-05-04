Шойгу: Шесть новых кораблей пополнят ВМФ России до конца года

Москва, 4 мая. Шесть новых кораблей пополнят Военно-морской флот России до конца года. Об этом накануне на селекторном совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«До конца года моряки получат еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля», — уточнил он.

Шойгу отметил, что ремонтом, строителем и сервисным обслуживанием практически всех судов российского флота в рамках государственной программы вооружения занимается Объединенная судостроительная корпорация.

Как уточняет «Подмосковье 360», глава Минобороны отметил, что в марте компания уже передала ВМФ РФ новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», а в апреле на воду был спущен первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов».