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Шойгу: Шесть новых кораблей пополнят ВМФ России до конца года
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    Шойгу: Шесть новых кораблей пополнят ВМФ России до конца года

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    Шойгу: Шесть новых кораблей пополнят ВМФ России до конца года

    Москва, 4 мая. Шесть новых кораблей пополнят Военно-морской флот России до конца года. Об этом накануне на селекторном совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

    «До конца года моряки получат еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля», — уточнил он.

    Шойгу отметил, что ремонтом, строителем и сервисным обслуживанием практически всех судов российского флота в рамках государственной программы вооружения занимается Объединенная судостроительная корпорация.

    Как уточняет «Подмосковье 360», глава Минобороны отметил, что в марте компания уже передала ВМФ РФ новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», а в апреле на воду был спущен первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов».

    Автор: Василий Котов
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