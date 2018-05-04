Сирия: более 560 военных ЮВО России приняли участие в операциях против ИГ

Ростов-на-Дону, 4 мая. Более 560 военнослужащих Южного военного округа с 2015 года были привлечены к борьбе с международным терроризмом в Сирии. Об этом рассказал командующий войсками округа Александр Дворников. По его словам, 400 из них были отмечены различными наградами.

Дворников уточнил, что к боевым операциям привлекались военные различных специальностей. По его словам, серьезную роль в борьбе с терроризмом в Сирии сыграли удары боевых кораблей округа крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России группировки ИГИЛ1. Как пишет ТАСС, подразделения военной полиции ЮВО охраняли порядок в зонах деэскалации и обеспечивали безопасность порта Тартус.

Напомним, операция ВКС России в Сирии началась 30 сентября 2015 года, а 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о ее завершении.

1 Организация запрещена на территории РФ.