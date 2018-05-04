Слезы генерала: в НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды»

Прага, 04 мая. Генерал НАТО назвал Россию и ее якобы «пропаганду» наиболее важным вызовом, стоящим перед Североатлантическим альянсом.

Как сообщает РИА Новости, об озабоченностях военного пишет чешский портал Lidovky.cz. На мнимую российскую угрозу на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО жаловался генерал Петр Павел.

«Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия. Она делает это очень эффективно», — заявил высокопоставленный военный Североатлантического альянса.

При этом Павел признается, что Кремль не проводит против НАТО «агрессии в ее традиционном понимании». Но тут же добавляет, что Москва действует искусно, использую «гибридные инструменты».

В конце концов, генерал призвал альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается «подорвать», добавив, что НАТО «показывает оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех».