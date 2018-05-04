Глава ОЗХО назвал дозу вещества, примененного при отравлении Скрипалей

Москва, 4 мая. Доза вещества, которым могли быть отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могла составлять от 50 до 100 граммов, пишет New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.

«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — цитирует его слова издание.

Узюмджю добавил, что отравляющее вещество могло быть использовано в виде аэрозоля или в жидком виде, но с применением дополнительных мер. Он подчеркнул, что данное вещество было включено в мониторинговый список ОЗХО. Страны, принявшие Конвенцию по химическому оружию, теперь будут обязаны задекларировать производство или хранение данного вещества.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери у одного из торговых центров в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Лондон, несмотря на отсутствие доказательств, заявил, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери, а затем развязал дипломатическую войну, выслав из страны 23 российских дипслужащих. Российская сторона неоднократно подчеркивала голословность обвинений Великобритании, а также обращала внимание, что Лондон не допускает российских коллег до расследования.

Ранее, как сообщало URA.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о трех фактах лжи по так называемому «делу Скрипаля» со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.