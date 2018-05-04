Сирия: российские военные раздали георгиевские ленточки в провинции Дамаск

Дамаск, 4 мая. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гумпомощь и провели акцию «Георгиевская ленточка» в городе Мурджани в провинции Дамаск. Об этом рассказал представитель центра. По его словам, военные раздали 1,5 тонны продовольствия. Также они раздали около тысячи георгиевских ленточек. Как рассказала жительница Мурджани Милад Хадербрахрим, в Сирии уважают символ Победы – георгиевскую ленту. Она уточнила, что местные жители будут носить ее с гордостью.

Жительница города Амира Сафар назвала сирийских и российских военных «братьями по оружию». В пятницу любой желающий смог получить медицинскую помощь. Как пишет РИА Новости, российские военные добавили, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии.