Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР почти 600 снарядов

Донецк, 4 мая. Украинские силовики за сутки 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня. Отмечается, что ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР. Украинские силовики выпустили 10 мин и артиллерийских снарядов, также они вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

В результате обстрела был обесточен поселок Широкая Балка. Всего по ДНР был выпущен 591 снаряд.

Напомним, 30 марта в Донбассе был введен новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием».