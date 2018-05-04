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Новороссия
Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР почти 600 снарядов
Общество
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    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР почти 600 снарядов

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    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР почти 600 снарядов

    Донецк, 4 мая. Украинские силовики за сутки 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня. Отмечается, что ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР. Украинские силовики выпустили 10 мин и артиллерийских снарядов, также они вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

    В результате обстрела был обесточен поселок Широкая Балка. Всего по ДНР был выпущен 591 снаряд.

    Напомним, 30 марта в Донбассе был введен новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием».

    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР почти 600 снарядов

    Автор: Анна Иванова
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