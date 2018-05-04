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«Белый VPN» для борьбы со случайными блокировками создадут в России
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    «Белый VPN» для борьбы со случайными блокировками создадут в России

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    «Белый VPN» для борьбы со случайными блокировками создадут в России

    Москва, 04 мая. Участники российской IT-отрасли разработают софт, который обеспечит бесперебойный доступ к интернет-ресурсам, которые случайно попали под блокировки.

    Об этом «Интерфаксу» рассказал советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, по словам которого так называемый «белый VPN» может быть запущен уже в мае.

    «Давайте сделаем «белый список» и положим его сверху реестра блокировок Роскомнадзора. Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из «белого списка», — пояснил интернет-омбудсмен.

    При этом, как добавил Клименко, необходимо удостовериться в том, что этот самый «белый список» достоверен, а добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram.

    Добавим, что предположительно разработкой софта займутся специалисты на рынке хостинга. Они же будут отвечать за модерацию и проверку сведений о ресурсах из «белых списков».

    Автор: Константин Терехов
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