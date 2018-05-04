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Статуя голого Трампа продана на аукционе в США за 28 тыс. долларов
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    Статуя голого Трампа продана на аукционе в США за 28 тыс. долларов

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    Статуя голого Трампа продана на аукционе в США за 28 тыс. долларов

    Вашингтон, 4 мая. Статую обнаженного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 28 тысяч долларов.

    Как пишет The New York Post, торги провел аукционный дом Julien's Auctions. Статую купил ведущий телепрограммы о привидениях Зак Бэганс. Владелец рассказал, что намерен установить ее в своем музее паранормальных явлений в Лас-Вегасе.

    Как пишет издание, речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены организацией Indecline в нескольких американских городах. Неправительственная организация заявляла, что установка статуй – знак протеста против участия Трампа в президентских выборах 2016 года.  Данная статуя осталась единственной уцелевшей, так остальные были разрушены вандалами.

     

    Автор: Анна Иванова
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