Статуя голого Трампа продана на аукционе в США за 28 тыс. долларов
Вашингтон, 4 мая. Статую обнаженного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 28 тысяч долларов.
Как пишет The New York Post, торги провел аукционный дом Julien's Auctions. Статую купил ведущий телепрограммы о привидениях Зак Бэганс. Владелец рассказал, что намерен установить ее в своем музее паранормальных явлений в Лас-Вегасе.
Как пишет издание, речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены организацией Indecline в нескольких американских городах. Неправительственная организация заявляла, что установка статуй – знак протеста против участия Трампа в президентских выборах 2016 года. Данная статуя осталась единственной уцелевшей, так остальные были разрушены вандалами.
"Naked Trump statue mocking his manhood sells for $28K at auction" via @nypost #StreetArt #ContemporaryArt #UrbanArt #ModernArt #Auction #LiveAuction #OnlineAuction #JuliensAuctions #INDECLINE #DonaldTrumphttps://t.co/XLTgQ3aQLP— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 4, 2018