В Сети появилось видео пожара на химическом заводе в США

Вашингтон, 4 мая. Пожар на химическом заводе FlowChem Technologies в Луизиане (США) попал на видео. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден густой черный дым. Он поднимается над предприятием.

Ранее полиция штата распространила сообщения об опасности и попросила водителей избегать район пожара. Было эвакуировано население районов в радиусе восьми километров от завода.

На месте сейчас работают спасательные службы.

Ранее «Газета.ru» писала, что высотка обрушилась после пожара в Сан-Паулу.