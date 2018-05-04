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В Сети появилось видео пожара на химическом заводе в США
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    В Сети появилось видео пожара на химическом заводе в США

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    В Сети появилось видео пожара на химическом заводе в США

    Вашингтон, 4 мая. Пожар на химическом заводе FlowChem Technologies в Луизиане (США) попал на видео. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, виден густой черный дым. Он поднимается над предприятием.

    Ранее полиция штата распространила сообщения об опасности и попросила водителей избегать район пожара. Было эвакуировано население районов в радиусе восьми километров от завода.

    На месте сейчас работают спасательные службы.

    Ранее «Газета.ru» писала, что высотка обрушилась после пожара в Сан-Паулу. 

    Автор: Анна Иванова
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