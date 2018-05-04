Стала известна цена универсала Audi RS4 Avant для российских покупателей

Москва, 04 мая. Компания Audi не только представила в РФ новый Audi RS 4 Avant, но и озвучила стоимость автомобиля для российских покупателей.

Как сообщает пресс-служба Audi Russia, жители России смогут купить новый универсал, который уже назвали самой спортивной модификацией в семействе A4, за 5 млн 375 тысяч рублей и выше.

Что касается технических характеристик, то новый автомобиль оснащан двигателем 2.9 TFSI V6, мощностью в 450 л. с. Audi RS 4 Avant разгоняется до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. При этом, как отмечается, максимальная скорость составляет 250 км/ч в стандартной комплектации, и 280 км/ч — с пакетом RS dynamic.

В передней части машины — массивные воздухозаборники и фирменная радиаторная решетка Singleframe с сотовой структурой. В салоне Audi RS4 Avant устанавливаются спортивные передние сиденья с электрической регулировкой и обогревом.