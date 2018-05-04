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Варшава инициировала заседание Совбеза ООН по Украине
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    Варшава инициировала заседание Совбеза ООН по Украине

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    Варшава инициировала заседание Совбеза ООН по Украине

    Нью-Йорк, 4 мая. Совбез ООН 29 мая проведет первое заседание за 2018 год, посвященное ситуации на Украине. Об этом журналистам рассказала постоянный представитель Польши в ООН Иоанна Вронецкая.

    Отмечается, что председательствовать на заседании будет Польша. До этого Совет Безопасности ООН обсуждал ситуацию на Украине в марте 2017 года. Вронецкая уточнила, что Варшава инициировала обсуждение по Украине, которое пройдет 29 мая.

    При этом кто будет выступать в ходе дискуссии, а также каких вопросов коснуться участники, неизвестно. От Москвы на заседании ждут сообщения о результатах выполнения Минских договоренностей.

    Варшава инициировала заседание Совбеза ООН по Украине

    Автор: Анна Иванова
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