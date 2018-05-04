Эксперты объяснили цель «заморозки» Киевом расследования дела Манафорта

Киев, 4 мая. Эксперты американского издания The New York Times заявили, что причиной остановкиУкраиной расследования по делу бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта является повышенная «чувствительность» данного дела для украинского кабинета министров.

Так, сообщается, что власти Украины очевидно опасаются вызвать неудовольствие Соединенных Штатов, в то же время рассчитывая на поддержку с их стороны.

Стоит также отметить, что «заморозка» дела Манафорта происходит на фоне передачи Киеву американских противотанковых комплексов Javelin.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в прошлые президентские выборы в США, составил список из более 50 вопросов, которые он хочет задать президенту страны Дональду Трампу. К примеру, Мюллер хочет спросить у президента о возможных связях с Россией бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта.