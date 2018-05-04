Найден способ улучшить дешевые ЖК-экраны

Москва, 4 мая. Группа ученых из России, Франции и Германии нашла способ создать дешевые ЖК-дисплеи с идеальными углами обзора.

Как пишет ACS Macro Letters, ключом к улучшению качества экранов специалисты назвали новый метод управления ориентацией жидких кристаллов. Как объяснили эксперты, благодаря методу можно создать экраны с хорошими углами обзора. При этом используются относительно дешевые виды кристаллов.

Новый метод может улучшить угол обзора, не искажая цвета, а также повысить яркость и контрастность картинки.

Ранее «Газета.ru» писала, что смартфоны притупляют умственные способности человека.