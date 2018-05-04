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Найден способ улучшить дешевые ЖК-экраны
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    Найден способ улучшить дешевые ЖК-экраны

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    Найден способ улучшить дешевые ЖК-экраны

    Москва, 4 мая. Группа ученых из России, Франции и Германии нашла способ создать дешевые ЖК-дисплеи с идеальными углами обзора.

    Как пишет ACS Macro Letters, ключом к улучшению качества экранов специалисты назвали новый метод управления ориентацией жидких кристаллов. Как объяснили эксперты, благодаря методу можно создать экраны с хорошими углами обзора. При этом используются относительно дешевые виды кристаллов.

    Новый метод может улучшить угол обзора, не искажая цвета, а также повысить яркость и контрастность картинки.

    Ранее «Газета.ru» писала, что смартфоны притупляют умственные способности человека. 

    Найден способ улучшить дешевые ЖК-экраны

    Автор: Анна Иванова
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