Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»
Общество
Еще 30 светофоров изменили режим работы на пешеходных переходах в Москве
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

    ОЗХО эксгумирует тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Суд Киева обязал НАБУ начать расследование против окружения Порошенко. Момент крушения военного самолета США Hercules попал на видео.
    8:31 4 Мая 2018
    45

     

    Руководство Чехии подтвердило, что в стране производили и складировали «Новичок»

    4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

    Нервно-паралитический газ «Новичок» в небольших количествах производился и складировался на территории Чехии, рассказал президент страны Милош Земан. Он заявил: «Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом». Как доложила президенту контрразведка страны, нервно-паралитическое вещество было произведено в ноябре 2017 года в небольшом количестве в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

    ОЗХО эксгумирует тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе

    4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

    Эксперты Организации по запрещению химического оружия планируют провести эксгумацию тел в сирийском городе Дума, в рамках расследования предполагаемой химической атаки. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю. Он сообщил, что организация изучает подходы к эксгумации, там, где это возможно, чтобы взять биологические образцы. Он также добавил, что доклад ОЗХО о предполагаемой химической атаке в Думе может быть опубликован через месяц. 

    Суд Киева обязал НАБУ начать расследование против окружения Порошенко

    4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

    Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать противозаконные действия окружения президента Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в четверг внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй. Он подчеркнул, что именно ему удалось через суд заставить ведомство принять заявление, которое ранее постоянно отвергалось. 

    Момент крушения военного самолета США Hercules попал на видео

    4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

    Момент падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в штате Джорджия засняли камеры наружного наблюдения. На представленных кадрах видно, как самолет резко снижается, падает и взрывается. Над местом катастрофы сразу же поднимается высокий столб черного дыма. Напомним, военный самолет С-130 упал на автомагистраль вскоре после вылета из аэропорта города Саванна. Самолет следовал на военно-воздушную базу в Аризоне. Согласно последним данным на борту находились девять человек. Все они погибли.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: российские военные раздали георгиевские ленточки в провинции Дамаск

    Сирия: российские военные раздали георгиевские ленточки в провинции Дамаск

    8:10   4 Мая 2018
    36
    Жители России смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ

    Жители России смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ

    6:27   4 Мая 2018
    397
    МИД РФ зафиксировал «многочисленные обманы» со стороны правительства Мэй – Захарова

    МИД РФ зафиксировал «многочисленные обманы» со стороны правительства Мэй – Захарова

    1:42   4 Мая 2018
    733
    «Языковая зачистка»: постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал закон об образовании на Украине

    «Языковая зачистка»: постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал закон об образовании на Украине

    0:45   4 Мая 2018
    395