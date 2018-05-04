4 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Чехии: в стране производили и складировали «Новичок»

Руководство Чехии подтвердило, что в стране производили и складировали «Новичок» Нервно-паралитический газ «Новичок» в небольших количествах производился и складировался на территории Чехии, рассказал президент страны Милош Земан. Он заявил: «Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом». Как доложила президенту контрразведка страны, нервно-паралитическое вещество было произведено в ноябре 2017 года в небольшом количестве в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

ОЗХО эксгумирует тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе Эксперты Организации по запрещению химического оружия планируют провести эксгумацию тел в сирийском городе Дума, в рамках расследования предполагаемой химической атаки. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю. Он сообщил, что организация изучает подходы к эксгумации, там, где это возможно, чтобы взять биологические образцы. Он также добавил, что доклад ОЗХО о предполагаемой химической атаке в Думе может быть опубликован через месяц.

Суд Киева обязал НАБУ начать расследование против окружения Порошенко Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать противозаконные действия окружения президента Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в четверг внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй. Он подчеркнул, что именно ему удалось через суд заставить ведомство принять заявление, которое ранее постоянно отвергалось.