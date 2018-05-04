Меню
Россия
Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год
Общество
Еще 30 светофоров изменили режим работы на пешеходных переходах в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год

    60

    Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год

    Москва, 4 мая. Около 1,5 триллиона рублей составит государственный оборонный заказ на 2018 год. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в четверг. Отмечается, что 70% средств направят на приобретение современного вооружения.

    Шойгу уточнил, что всего гособоронзаказом предусмотрено «более 3,7 тысячи заданий на сумму около 1,5 триллиона рублей». При этом министр добавил, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема средств.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что Минфин сообщил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа. 

    Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.