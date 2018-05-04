Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год

Москва, 4 мая. Около 1,5 триллиона рублей составит государственный оборонный заказ на 2018 год. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в четверг. Отмечается, что 70% средств направят на приобретение современного вооружения.

Шойгу уточнил, что всего гособоронзаказом предусмотрено «более 3,7 тысячи заданий на сумму около 1,5 триллиона рублей». При этом министр добавил, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема средств.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Минфин сообщил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа.