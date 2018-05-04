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Шойгу отметил рост популярности военной ипотеки
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    Шойгу отметил рост популярности военной ипотеки

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    Шойгу отметил рост популярности военной ипотекиМосква, 4 мая. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные все чаще выбирают накопительно-ипотечную систему для приобретения жилья.

    По словам министра, с 2012 года участниками военной ипотеки стали более 216 тысяч человек.

    При этом, за данный период число участников в Вооруженных Силах возросло в 2,5 раза и сейчас превышает 216 тысяч человек.

    В частности, в 2017 году из 23-х тысяч военнослужащих, получивших жилье, 13 тысяч воспользовались ипотекой.

    Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 85%, до 600 млрд рублей. При этом, в марте текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума — 9,64%. Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.

    Автор: Ирина Новикова
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