Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи – СМИ

Вашингтон, 04 мая. The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи.

Как информирует издание, поводом для сокращения послужили как предстоящая встреча президента США с вождем КНДР Ким Чен Ыном, так и стремление снизить расходы, — сообщают «Известия».

При этом американские журналисты пишут, что Трамп находится в сомнениях – стоит ли содержать воинский контингент, который в свое время не остановил Ына в его желании разрабатывать ядерную и ракетную программы.

Добавим, что на данный момент в Республике Корея находится более 23 тысяч военных из США, при этом Сеул оплачивает только половину от стоимости их пребывания — порядка 800 млн долларов.