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Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи – СМИ
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    Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи – СМИ

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    Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи – СМИ

    Вашингтон, 04 мая. The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп поручил вывести часть американских войск из Южной Кореи.

    Как информирует издание, поводом для сокращения послужили как предстоящая встреча президента США с вождем КНДР Ким Чен Ыном, так и стремление снизить расходы, — сообщают «Известия».

    При этом американские журналисты пишут, что Трамп находится в сомнениях – стоит ли содержать воинский контингент, который в свое время не остановил Ына в его желании разрабатывать ядерную и ракетную программы.

    Добавим, что на данный момент в Республике Корея находится более 23 тысяч военных из США, при этом Сеул оплачивает только половину от стоимости их пребывания — порядка 800 млн долларов.

    Автор: Константин Терехов
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