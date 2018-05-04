Сирия: сирийская армия зачищает руины Ярмука от боевиков ИГИЛ

Дамаск, 4 мая. Сирийская армия и палестинские ополченцы в четверг освободили стратегическую кольцевую дорожную развязку Аль-Альм в районе Хаджар-аль-Асвад в Сирии. Как пишет «Русская весна», в результате «котел» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в районе Ярмука был разрезан надвое.

Отмечается, что после этого правительственные силы Сирии, а также палестинцы штурмовали лагерь Ярмук и Хаджар Аль-Асвад с нескольких направлений, выбив боевиков с ряда позиций. По данным издания, значительное продвижение сирийской армии стало возможным благодаря недавней эвакуации боевиков оппозиции из лагеря Ярмук и Хаджар Аль-Асвада в провинции Алеппо и Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.