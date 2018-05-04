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Сирия: Пальмиру будут восстанавливать уральские камнеобработчики
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    Сирия: Пальмиру будут восстанавливать уральские камнеобработчики

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    Сирия: Пальмиру будут восстанавливать уральские камнеобработчики

    Екатеринбург, 4 мая. Министерство культуры Сирии обратилось к российским камнеобработчикам с просьбой помочь в восстановлении Пальмиры.

    «Мы получили официальное обращение от министерства культуры Сирийской Арабской Республики уже с расчетами разрушений Пальмиры. Мы пока не подписываем никаких контрактов. Сейчас идет подготовительный период», — рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев.

    Отмечается, что вначале специалистам предстоит поднять архивы, чтобы узнать из каких именно камней была сделана Пальмира и где они добывались.

    «Надо будет вновь вскрыть месторождения и наладить добычу сырья для изготовления деталей Пальмиры, разрушенных войной», — добавил Медянцев.

    Ранее сообщалось, что в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония передачи Сирии 3D-модели разрушенной террористами Пальмиры.

    Автор: Ирина Новикова
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