Сирия: Пальмиру будут восстанавливать уральские камнеобработчики

Екатеринбург, 4 мая. Министерство культуры Сирии обратилось к российским камнеобработчикам с просьбой помочь в восстановлении Пальмиры.

«Мы получили официальное обращение от министерства культуры Сирийской Арабской Республики уже с расчетами разрушений Пальмиры. Мы пока не подписываем никаких контрактов. Сейчас идет подготовительный период», — рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев.

Отмечается, что вначале специалистам предстоит поднять архивы, чтобы узнать из каких именно камней была сделана Пальмира и где они добывались.

«Надо будет вновь вскрыть месторождения и наладить добычу сырья для изготовления деталей Пальмиры, разрушенных войной», — добавил Медянцев.

Ранее сообщалось, что в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония передачи Сирии 3D-модели разрушенной террористами Пальмиры.