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Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН
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    Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН

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    Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН

    Нью-Йорк, 4 мая. Российский режиссер и актер Константин Хабенский в четверг показал свой фильм «Собибор» в зале Cовета ООН по опеке.

    «Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей — жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет (…) Наш фильм о людях, наш фильм для людей», — сказал Хабенский.

    «Фильм показывает тяжелую, ужасающую правду, которую нельзя забывать, как предостережение, как голос совести, как память о том, что это должно оставаться в наших сердцах», — сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Отмечается, что после окончании показа зал аплодировал стоя.

    Ранее Константин Хабенский показал «Собибор» на киноклубе в Госдуме, где картине также аплодировали стоя.

    Автор: Ирина Новикова
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