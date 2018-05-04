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Руководство СНГ пока не получало от Украины запрос на расторжение договоров
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    Руководство СНГ пока не получало от Украины запрос на расторжение договоров

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    Руководство СНГ пока не получало от Украины запрос на расторжение договоров

    Киев, 04 мая. Несмотря на множество громких заявлений власти Украины пока не направляли в руководство СНГ запросы на расторжение договоров.

    Как сообщил «Известиям» постоянный представитель России при международной организации Андрей Шведов, письменного уведомления о намерении выйти из состава СНГ Украина не присылала.

    При этом, как бы Киеву не хотелось, оперативно покинуть ряды СНГ незалежной вряд ли удастся: для ускоренного выхода необходимо провести переговоры со всеми странами-участницами. 

    «Выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления», — уточнил российский дипломат.

    При этом надо отметить, что в Верховной раде до сих пор нет единой позиции по вопросу выхода из СНГ. Так, в «Оппозиционном блоке» в беседе с «Известиями» подчеркнули, что различные заявления представителей правящих кругов носят популистский характер.

    Автор: Константин Терехов
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