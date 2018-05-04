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Бумага все стерпит: Азаров прокомментировал законопроект «О нацбезопасности Украины»
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    Бумага все стерпит: Азаров прокомментировал законопроект «О нацбезопасности Украины»

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    Бумага все стерпит: Азаров прокомментировал законопроект «О нацбезопасности Украины»

    Киев, 04 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал законопроект Порошенко «О национальной безопасности Украины».

    Пост на тему с заголовком «Бумага все стерпит», экс-премьер разместил на своей странице в Facebook. Политик разобрал по полочкам чуть ли не каждое слова в обнародованном документе.

    «В нем он (Порошенко – ред.) пишет: «фундаментальными (слово то какое подобрали — главнейшими) нац. интересами (на слове «национальный» сэкономили, сократили до обрезки «нац.» — явная крамола) Украины являются демократический (это когда подтасовывают и фальсифицируют выборы), конституционный (это когда совершают госперевороты и свергают законную власть) строй (это когда в стране бардак и хаос, но только не «строй»)», — пишет Азаров.

    «Недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства (это когда вице-президент США дает Порошенко, как лакею, команду […] снять с должности Генпрокурора), устойчивое развитие (т.е. развал) национальной экономики (т.е. втридорога уголь покупать у американцев и т.д.), гражданского общества (это когда можно сажать в тюрьмы всех несогласных и доносить друг на друга)», — продолжает анализировать документ экс-премьер.

    «Бумага все стерпит» — есть такая народная мудрость. Хунта привыкла писать в своих бумагах что угодно и ни за что не отвечать. «Бумага все стерпит», и даже эту «правду», а вот будут ли терпеть и дальше люди? Вопрос», — резюмирует Николай Азаров.

    Автор: Константин Терехов
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