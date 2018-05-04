Жители России смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ
Москва, 04 мая. Жители России в обозримом будущем смогут получить водительские права и зарегистрировать машину через многофункциональные центры.
Как сообщают «Известия», этот вопрос по поручению правительства сейчас прорабатывается в МВД. Информацию об этом подтвердили в Минэкономразвития и Минпромторге.
Эксперимент по внедрению нововведений проведут в Татарстане на протяжении предстоящих трех зимних месяцев. Кроме того, апробация, но уже в течение полугода может пройти в Москве и Петербурге.
Как пояснили эксперты, чтобы выдавать права и СТС в МФЦ, потребуется обеспечить совместимость информационных систем многофункциональных центров и МВД России, а также оснастить МФЦ дополнительным специализированным оборудованием.
При этом, как особо отмечается, многофункциональные центры государственных услуг выступит в качестве посредника, а оформлять и подписывать свидетельства будут представители ГИБДД.